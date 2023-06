Apareció la mujer que estaba desaparecida

Sobre la 1:00 de la madrugada, particulares dieron con el paradero de Sofía Capurro, madre de tres hijos, que desde la hora 08:30 del lunes 12 de mayo, era buscada por sus familiares.

Según datos no oficiales fue encontrada caminando en la intersección de Leandro Gómez y ruta 5, sin signos de daños físicos. No obstante está internada en CAMEDUR y aún no se ha podido hablar con la señora para saber qué le pasó.

Ella es odontóloga, tiene 37 años y todo Durazno se había sumado a su búsqueda.